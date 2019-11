Dopo una partita molto combattuta le biancorosse sono state sconfitte in casa, nonostante le due reti segnate dalla bomber Elisa Cerato , dalle imperiesi che si sono riscattate con il punteggio di 2-5.

Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, perdono il derby di ritorno della Coppa Italia di serie C di calcio a 5 femminile contro l’ Imperia.

Dopo una partita molto combattuta le biancorosse sono state sconfitte in casa, nonostante le due reti segnate dalla bomber Elisa Cerato