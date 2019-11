I sei ballerini della “Urban Theory” di Vallecrosia dopo aver conquistato l’oro di Federica Pellegrini ad “Italian’s Got Talent” sono entrati a far parte del cast fisso della trasmissione “Viva RaiPlay” di Fiorello. Si tratta di Davide Sala, Fabiano Paglieri, Lorenzo Piantoni, Jessica Demaria, Riccardo Marano e Leonardo Sigona, come riporta Daniela Borghi su “La Stampa”.

Correlati