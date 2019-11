Alla fine dei lavori, dopo l’intervento del Sindaco Gaetano Scullino, prenderà la parola il governatore del Distretto Lions 108Ia3, Erminio Ribet, in visita al Lions Club Ventimiglia per celebrare i 56 anni di vita del sodalizio.

“Un incontro declinato tutto al femminile – commenta il Presidente del Lions Club Ventimiglia, Roberto Capaccio – al quale parteciperanno anche, con due interventi, la socia del nostro Club Micaela Anceresi, che, oltre ad aver curato l’organizzazione del convegno, parlerà della cittadinanza attiva, e l’incaricata distrettuale Matilde Calandri, che si occupa del progetto New Voices, volto a perseguire il raggiungimento della parità di genere nella nostra Associazione”.

Moderato da Beba Molinari, docente universitaria in Scienze Sociologiche, il convegno vedrà alternarsi, come relatrici, donne che negli ultimi anni hanno preso parte attiva alla vita politica intemelia: Tiziana Panetta, assessore delegata all’Urbanistica, Mabel Riolfo assessore delegata ai Servizi Sociali, Scuole e Anziani; la Consigliera Comunale Cristina D’ Andrea; la Consigliera Comunale Federica Leuzzi; la Consigliera Comunale Eleonora Palmero; Silvia Malivindi, già Consigliera Comunale.