Dopo il grande successo per il primo appuntamento del ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri“, realizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, secondo incontro, giovedì prossimo, 21 novembre, alle ore 16.00, con Manuele Scagliola, storico dell’arte, che presenterà l’interessante e approfondito studio Corpi Santi nell’estremo Ponente Ligure; un aggiornamento, pubblicato sulla rivista Ligures edita recentemente dall’IISL, interverrà il Can. Don Luca Salomone, parroco di Bordighera e Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Diocesi di Ventimiglia/Sanremo.

