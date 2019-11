A Genova stamani all’interno del cantiere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera una gru si è inclinata e tre persone sono rimaste leggermente contuse e subito sottoposte alle cure mediche del caso. La gru, abbattendosi, si è posata su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio. E’ il primo incidente sul lavoro nel cantiere del “Morandi”.

