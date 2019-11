La segreteria provinciale della Lega Giovani di Imperia esprime sincera soddisfazione per la totale abolizione del superticket sanitario sulle ricette mediche per i minori di anni 18 in tutta la Regione Liguria.

La Giunta regionale di centrodestra, ancora una volta, dimostra una particolare attenzione per i giovani liguri. La misura di welfare introdotta ieri è stata fortemente voluta dal Presidente Giovanni Toti e dalla Vicepresidente e Assessore alla sanità, Sonia Viale. Una misura che assume un significato profondo, specie se letta alla luce dell’approvazione arrivata proprio nel giorno in cui si celebra il 30esimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo. Non uno slogan, ma un provvedimento integralmente finanziato e coperto da 1,5 milioni di euro assegnati dal precedente Governo a trazione leghista, inizialmente privi di indicazione di destinazione. Mi ha colpito più che positivamente la volontà della Giunta di indirizzare la quota suddetta proprio ai ragazzi minorenni della Liguria. Un plauso, dunque, da parte mia e della Lega Giovani all’amministrazione regionale.

La misura in oggetto riguarderà all’incirca 100.000 cittadini tra i 7 e i 18 anni, considerando che è già prevista la totale esenzione per i minori di 6 anni.

Una risposta concreta anche alle sedicenti “sardine” nate ieri in Provincia al solo scopo di osteggiare la Lega e Matteo Salvini per partito preso: la Lega del fare è anche questa; una Lega, peraltro, che in Provincia di Imperia è il primo partito con il 40% dei consensi.



Andrea Coppola

Segretario provinciale Lega Giovani Imperia