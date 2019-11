La cordata Lagorio-Pizzarotti-Ports de Monaco, che intende rifare il look al Porto Vecchio di Sanremo, è disposta a spendere 62 milioni di euro in cambio della concessione di posti barca sino al 2085. Per il dragaggio e la diga foranea saranno spesi 17 milioni di euro, per le opere a terra 14 milioni di euro. Gli oneri di urbanizzazione riguardano, invece, la zona baretti-Lanterna (25 milioni) e l’edificio che sorgerà lungo la banchina a destinazione turistica (16 milioni), come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

