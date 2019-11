Un 37enne originario di Nocera Inferiore, ma residente in Riviera, è accusato di aver spacciato cocaina in festini, ma anche di aver venduto cocaina ed hashish a tossicodipendenti del Ponente. Una volta trovata conferma dell’attività di spaccio, gli investigatori avevano perquisito la casa di Raffaele Trotta, sequestrando cocaina ed hashish. Il processo in tribunale ad Imperia è stato aggiornato al 12 maggio 2020, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

