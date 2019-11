A Sanremo nei prossimi mesi 23 mila utenti, sinora clienti dell’Amaie, dovranno scegliere un altro operatore da cui acquistare l’energia elettrica. E’ la conseguenza della cessione di “SanremoLuce” ad “Iren” con un’offerta di 6.2 milioni di euro. Gli utenti continueranno a ricevere le bollette da “SanremoLuce”, poi dopo il subentro di “Iren” nel gennaio 2020, dovranno decidere a quale operatore affidarsi, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

