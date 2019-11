Risultati altalenanti per le formazioni del settore giovanile orange. Mentre i Giovanissimi 2006 hanno segnato 5 reti contro il Genova Calcio, gli Allievi 2004 hanno rimediato una larga sconfitta contro l’Imperia. Battuta d’arresto anche per gli Allievi 2003 contro il Ceriale.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta