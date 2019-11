Il judoka sanremese Matteo Carbonetto, domenica 17 ha disputato a Genova le Qualificazioni Regionali del Campionato Italiano Esordienti B maschili nella categoria di peso -60Kg.

La pool di gara vedeva impegnati sei atleti liguri, tutti Judoka molto preparati, che hanno dato il loro meglio mettendosi alla prova senza risparmiarsi.

Carbonetto ha vinto con autorevolezza i primi due incontri, questi risultati gli hanno permesso di accedere alla finale.

L’incontro finale che, purtroppo lo ha visto in difficoltà per un calo di prestazione, gli è comunque valso un secondo posto, piazzamento che gli ha dato il diritto di disputare la finale Nazionale il 7 dicembre, presso Centro Olimpico Matteo Pellicone (PalaFijlkam) al Lido di Ostia.

Ciò a dimostrazione che la sua continua preparazione tecnica e atletica, sempre seguito dai tecnici federali Fijilkam Del Byakko Tai, lo sta portando a crescere sia agonisticamente che mentalmente.

Molto soddisfatto il M° Benemerito De Maria e lo staff tecnico del Byakko Tai (De Michelis, Bernabè e Carbonetto) per la determinazione ed il livello tecnico dimostrato dall’atleta in tutte le gare.

“Ora ci aspetta una trasferta impegnativa con la fiducia di fare bene e riportare a casa un buon risultato” ha commentato il Presidente Piero Ferlito.

Correlati