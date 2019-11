L’incidente avvenuto oggi nel cantiere del Ponte Morandi – dichiarano i gruppi Pd di Regione Liguria e Comune di Genova – poteva provocare una tragedia di grandi proporzioni. Per fortuna, la gru che si è abbattuta su uno degli impalcati ha provocato solo il ferimento di tre degli operai che in quel momento erano in servizio. A loro va il nostro augurio di una pronta guarigione. Alla politica e chi ne detiene il potere, invece, occorre ancora una volta ribadire l’assoluta responsabilità che ricopre nel garantire l’effettivo controllo di uno standard di sicurezza che metta sempre al primo posto la tutela dei lavoratori, soprattutto in ambienti dove si movimentano volumi enormi come accade per la costruzione del Ponte Morandi. Sono passati solo due giorni dalla morte sul lavoro di Edoardo Pizzirani, l’operaio di Pra’. La politica potenzi i controlli e moltiplichi la formazione sulla sicurezza. Ognuno di questi fatti serva da monito.

Gruppo Pd Regione Liguria

Gruppo Pd Comune di Genova