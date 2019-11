Sulla base del rendiconto sociale 2018 dell’Inps Liguria aumenta la disoccupazione in Liguria ma cresce anche il lavoro a tempo indeterminato. Sono stati 53.180 mila i percettori dell’indennità mensile di disoccupazione (Naspi) in Liguria nel 2018, l’8,1% in più rispetto ai 49.205 del 2017. Sono state 11.230 le trasformazioni di contratti a tempo determinato a tempo indeterminato, il più 79,1% rispetto alle 6.273 del 2017.

Sono oltre 624 mila le pensioni erogate su una popolazione di un milione e 556 mila abitanti. A “quota cento” hanno aderito circa 6.200 liguri, sono, invece, 40 mila i fruitori del reddito di cittadinanza.

