A Montecarlo una governante filippina è stata condannata a 8 giorni di prigione, con sospensione della pena, per aver rubato, lo scorso 27 gennaio. circa 20 mila euro dalla cassaforte del suo datore di lavoro per pagare le cure per il cancro di sua figlia. Il denaro era stato poi mandato a parenti della donna che vivono a Ventimiglia per poi inviarlo, un po’ alla volta, nelle Filippine per non destare sospetti. Il furto era stato scoperto anche grazie alle immagini delle telecamere presenti in casa e la donna era stata licenziata e denunciata. La governante che non può lavorare nel Principato, ora vive a Ventimiglia assieme ai suoi parenti, come scrive “Nice Matin”.

