Quota di partecipazione: € 10,00 escursione (€ 8,00 se già tesserati CTE per la stagione 2019) + € 15,00 degustazione vini e prodotti tipici. Consigliata la prenotazione.

Domenica 24 novembre continuano gli appuntamenti con l’”Autunno in Malga”: il Centro di Turismo Escursionistico delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì, porterà alla scoperta di due delle colture simbolo della Valle Arroscia: la vite e l’olivo.