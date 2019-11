Tragico incidente stradale stamani in provincia di Savona lungo la strada provinciale 29 che conduce a Cadibona. Un trentenne alla guida di una Fiat Seicento è morto dopo essersi schiantato frontalmente contro un Nissan Terrano. Sul luogo della tragedia sono intervenuti ambulanze, polizia stradale e vigili del fuoco.

