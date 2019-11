Il Comune di Taggia informa i cittadini che nelle serate di giovedì 21 novembre 2019 e martedì 26 novembre dalle 21 alle 24 sarà attivo lo “Street Control”. I servizi verranno effettuati dagli agenti della Polizia Locale su tutto il territorio comunale per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. Questa cattiva abitudine ha spesso causato seri problemi di sicurezza poiché, a causa del parcheggio incontrollato, aree della città non erano agevolmente raggiungibili dai mezzi di soccorso. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a tenere comportamenti corretti, senza penalizzarli.

