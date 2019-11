Piogge, a tratti torrenziali, interessa la Liguria di centro-Levante, dove è in vigore fino alle 15 una allerta meteo arancione per piogge, con cumulate nell’area vicine ai 60 millimetri. Nell’interno la neve è caduta copiosa, segnala l’Arpal: su Settepani nel Comune di Osiglia (Savona) l’altezza del manto nevoso ha quasi raggiunto 1 metro di altezza. I livelli idrometrici nei corsi d’acqua monitorati sono stabili o in lenta e costante salita, al monento sotto i livelli di piene rive.

