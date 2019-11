La Confartigianato di Imperia ha partecipato con una propria delegazione, composta dal Presidente degli impiantisti termoidraulici Claudio Negro e dal Vicepresidente Roberto Brambini, alla manifestazione Restructura che si è svolta nei giorni scorsi a Torino. Si tratta di un importante Salone di livello nazionale che ormai da 32 anni si occupa di temi legati al recupero, ristrutturazione e riqualificazione del costruito, anche in chiave energetica e di sostenibilità ambientale.

La delegazione imperiese ha seguito in particolare una tavola rotonda in cui è stato proposto un aggiornamento sui temi degli edifici nZEB e riqualificazione energetica con un taglio specifico per le imprese del settore impiantistico. Una parte importante è stata inoltre dedicata al famigerato “sconto in fattura”. Si tratta di una problematica che vede la Confartigianato della provincia di Imperia impegnata in prima linea con una serie di iniziative, incontri informativi ed una raccolta di firme avviata in tutto il territorio.

L’occasione è quindi stata anche quella di un incontro (vedi foto) con il Presidente Nazionale di Confartigianato Impianti Claudio Pavan, per un confronto su questo tema che interessa tutte le imprese del settore e sulle possibili iniziative da intraprendere. Soddisfatto per questo incontro, definito di grande interesse, si è dichiarato il Presidente degli impiantisti termoidraulici di Confartigianato Imperia Claudio Negro.