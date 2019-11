E’ di 42 persone intossicate il bilancio dell’incendio avvenuto sull’autostrada A10 tra Spotorno e Savona. Tra queste anche un vigile del fuoco intervenuto per spegnere il fuoco. Un tir aveva preso fuoco all’interno della galleria Fornaci: il denso fumo nero aveva invaso la galleria intossicando gli automobilisti rimasti intrappolati all’interno. Ventuno intossicati sono stati curati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo a Savona, altri 21 a quello del Santa Corona di Pietra Ligure. Tutti sono stati dimessi. Il conducente del tir è riuscito ad uscire indenne dal rogo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta