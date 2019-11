Si terrà mercoledì 20 novembre alle ore 9.30 presso la Biblioteca Civica di Imperia l’incontro “Attività Fisica Adattata, promuovere la salute”. Organizzato da Comune di Imperia e Asl 1 Imperiese, l’evento vede il coinvolgimento di esperti e istituzioni per analizzare il ruolo positivo che l’esercizio fisico può avere anche tra la popolazione della Terza Età.

Dopo i saluti delle Autorità, a prendere la parola sarà Luca Volpe, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Imperia, che illustrerà il ruolo dei Comuni nella promozione dell’attività fisica. Seguiranno gli interventi della UISP Imperia sulla promozione dell’esercizio fisico, di Alessandro Manelli, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Gestione Attività Riabilitative di Asl 1, che spiegherà indicazioni e limiti per l’attività fisica per la persona anziana, e di Maria Teresa Spotorno, Assistente sociale, che descriverà l’organizzazione dell’AFA in Regione Liguria. La conclusione dei lavori è prevista alle ore 12.



“Un’occasione importante di confronto su una tematica sempre più attuale. Promuovere l’esercizio fisico tra le persone della Terza Età è una delle tante risposte al tema dell’allungamento dell’aspettativa media di vita. Dobbiamo far conoscere le buone pratiche che già esistono, confrontarci sui possibili miglioramenti e dare consigli pratici a chi intende avvicinarsi. Invito pertanto tutti coloro che in un modo o nell’altro possano essere interessati all’argomento a partecipare all’appuntamento”. Così l’assessore Volpe.