Imperia, domenica ritorna la Fiera di San Leonardo su Lungomare Vespucci

Per quanto riguarda la viabilità, è prevista la trasformazione della parte a monte in doppio senso di marcia e ‘Shuttle’ gratuito da Oneglia (parcheggio ex Agnesi) dalle 9 alle 19, in aggiunta ai parcheggi in zona San Lazzaro