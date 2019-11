Un 26enne sudamericano, residente nell’Imperiese, è accusato di aver intrecciato una relazione con una minorenne che all’epoca dei fatti aveva 15 anni. Alla luce della memoria difensiva secondo cui il rapporto sessuale fosse consenziente, il pm ha modificato il capo d’imputazione derubricandolo da violenza ad atti sessuali. Il 9 marzo 2020 si terrà l’udienza decisiva, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta