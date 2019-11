NEAREST TO THE PIN 2° GIRO DILETTANTI DAVIDE CROSTA MT. 4,65

NEAREST TO THE PIN 2° GIRO PROFESSIONISTI ROBERTO BOLOGNESI MT. 4,40

NEAREST TO THE PIN 1° GIRO DILETTANTI DAVIDE CROSTA MT. 11,25

NEAREST TO THE PIN 1° GIRO PROFESSIONISTI MAURO BIANCO MT. 8,00

Nella settimana appena trascorsa si sono giocate due gare. Mercoledì 13 novembre e Giovedì 14 novembre si sono svolti il 31° Senior PGAI Championship 2019 e il 22° Ladies PGAI Championship 2019 entrambi con formula 36 buche quattro palle medal e Sabato 16 novembre e domenica 17 novembre si è tenuta la Pro Am Unogas una 36 buche medal con squadre composte da un Professionista e tre dilettanti.