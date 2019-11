Dopo il successo di interesse e di pubblico della pria giornata, ecco il programma di mercoledì 20 novembre nel dettaglio

9.00 – 10.15 MuSIcanDO: Laboratorio di letterine in musica – SALA PAPAVERO

Giochiamo con le lettere dell’alfabeto a suon di musica.

Claudia Lorenzi: musicoterapeuta

9.00 – 11.00 Lo sai che respiri e quanto è importante? – SALA RANUNCOLO

Respirare sembra la cosa più naturale del mondo. Ma sappiamo veramente quanto è importante per la nostra salute.

Francesca Ascheri – fisioterapista del respiro ASL1

9.00 – 11.15 Il dentista sono io – PIAZZA DELLA SALUTE

Prendersi cura di se stessi partendo dai nostri denti.

Salvatore Taffari – Associazione Nazionale Dentisti Italiani ANDI.

9.00 – 11.15 “Le parole che fanno bene” – SALA NARCISO

Le parole che pronunciamo hanno un effetto positivo o negativo sul nostro stato d’animo e nelle nostre relazioni. Come riconoscerle?

A cura di COOP Liguria: Centro orientamento ai consumi

9.00 – 13.00 “Ho ragione io. Adolescenza e conflitti: necessariamente una guerra?” – SALA NINFEA

Riflessioni sulle relazioni tra adulti e adolescenti

Associazione Siama ODV – “Il Puerto Centro Aggregativo, in collaborazione con Cespim Imperia

9.00 – 12.00 “A” come ARTE

Laboratorio pittorico sul segno e sul linguaggio dell’arte e dei colori

Andrea Salvaggio: artista, insegnante di educazione artistica I.C. Centro Levante Sanremo

9.30 – 12.00 La Parola agli animali

Laboratorio di PET THERAPY

Giampiero Sampietro – Associazione Pet Team

10.30 – 12.00 Musica e storie… in tour – SALA PAPAVERO

Le parole che raccontano di noi e del mondo in cui viaggiamo.

A cura dell’Istituto Comprensivo di Bordighera

11.15 – 13.00 “La conquista della stazione eretta” – SALA RANUNCOLO

Stare in piedi è una vera e propria conquista per l’uomo, ma non è sempre scontato poterla mantenere in modo corretto.

Alessandro Manelli: responsabile Gestione attività riabilitative ASL1

Francesco Mac Donald: ortopedico Milano

Massimo Stazzer: posturometrista Verona



11.30 – 12.30 “Quando le parole feriscono. Violenza di genere e linguaggio” – PIAZZA DELLA SALUTE

Un tempo si diceva che la “lingua può ferire più della spada”. Oggi nell’era di social e smartphone le parole (e le immagini) è ancor più vero. Ne siamo consapevoli?

Anna Littardi: Educatrice Professionale ASL1

Martina Gandolfo: psicologa Centro Antiviolenza Provinciale

14.30 – 16.30 Respiro. Respirare sembra la cosa più naturale del mondo. Ma sappiamo veramente quanto è importante per il nostro corpo?

Lo sai che respiri e quanto è importante?

Francesca Ascheri fioterapista

Asma bronchiale: nuova emergenza. Parliamone

Claudio De Michelis: Direttore pneumologia ASL1

14.30 – 15.30 Casa Sicura. La prevenzione degli incidenti nei bambini.

Gli incidenti domestici si possono prevenire! Sono una delle principali cause di accesso ai Pronto soccorso e i bambini sono tra le categorie più a rischio: capiamo cosa fare per prevenirli.

Carmelina Lo Conte: assistente sanitaria ASL1

16.30 – 18.00 “Il Respiro nella vita. Il respiro nello sport” – PIAZZA DELLA SALUTE

Tecniche di respirazione per imparare a gestire il respiro.

A cura del CONI Imperia.

Flavio Fontana – istruttore Apnea Academy-kad, monopinna e attività natatorie FIPSAS

Dario Roberto Morelli resp ricerca scientifica EMSC e MVM, Cons. reg. CR Lombardia

Gianni Mascelli: cardiologo e presidente dell’Associazione “Cuore in Movimento”

“Studio e mi alleno: come conciliare al meglio la vita”

Alessandro Gangemi, Lorenzo Iannuzzi, Oscar Delcovo, Alessandra Cucè, Riccardo Archimede – eccellenze nello sport e studenti dell’Istituto G. Marconi

A SEGUIRE – PIAZZA DELLA SALUTE

“L’arco del Benessere”. L’esperienza della prima Community in Italia che ha coniugato sport, salute e benessere

Sonia Viale – vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria

Roberta Guglielmi – sindaco di Vallebona – comune capofila della Community

Marilena Piardi – vicesindaco di Vallecrosia

Altri sindaci rappresentati i Comuni della Community



16.30 – 17.30 “Il nuovo Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze dell’ ASL1. Cosa cambia per i pazienti e per i loro familiari”. – SALA RANUNCOLO

Presentazione del nuovo servizio specialistico che si occupa della cura delle demenze e dell’Alzheimer, dove un gruppo di lavoro multidisciplinare segue diversi aspetti collegati alla malattia: geriatria, neurologo, psichiatra, psicologo, un operatore sanitario.

Alessandro Leonardi: Responsabile neurologia cdcd ASL1

Daniela Pelosi psicologa e psicoterapeuta ASL1

17.30 – 18.30 Fake news. Come non farsi fregare dal web, social e app – SALA NARCISO

A volte le parole in rete ingannano e ci fanno credere a realtà inesistenti e ci allontanano dalla verità.

Andrea Cartotto: coordinatore didattico istituto di Fondazione Franchi

18.00 – 19.00 ”La conta dei contacarboidrati” – SALA RANUNCOLO

Per mangiare senza troppi pensieri e sentirsi più liberi.

A cura dell’Associazione Diabete Giovanile Ponente

Anna Aleo: diabetologa ASL1

Laura Affinito Bonabello: diabetologa ASL1

21.00 – 22.30 ”Incontro pubblico: il nuovo ospedale” – PIAZZA DELLA SALUTE

Sonia Viale – vicepresidente e assessore Sanità Regione Liguria

Marco Damonte Prioli – Direttore Generale ASL1

21.00 – 22.30 ”Tecniche di respirazione per la pratica sportiva, come allenare la muscolatura: illustrazione e prova di sistemi e strumenti” – SALA RANUNCOLO

Alessandro Zunino – delegato CONI Imperia>

Flavio Fontana – istruttore apnea Academy – kad, monopinna e att. Natatorie FIPSAS

Dario Roberto Morelli – resp. Ricerca scientifica EMSC e MVM – consigliere reg. CrR Lombardia



Nel contempo si terrà:

9.30 – 12.30 IMPERIA – Biblioteca civica

Attività Fisica Adattata (AFA): promuovere la salute

In collaborazione con il Comune di Imperia

Vai al dettaglio dell’evento

Saranno inoltre presenti:

9-18 prevenzione per la salute dei nostri occhi. A cura della fondazione David Chiossone per ciechi e ipovedenti

Esperienze sensioriali ortottista a disposizione per informazioni e prenotazioni visite presso lo stand.

10-18 – STAND PIANO TERRA

9-13 14-18 CAMPER

10-14 : Radio Mimesi : la radio dei folli – PIAZZA DELLA SALUTE

Gli autori e creatori di radio mimesi si raccontano. Radio mimesi è una radio fuori dal comune un progetto riabilitativo per pazienti psichiatrici per parlare di lotta allo stigma ed emarginazione

9 – 19 : Cure sicure. Presso lo stand di asl1 cure sicure è possibile avere informazioni sulle attività dell’ASL; sui rischi associati alle cure e sui sistemi di prevenzione e controllo; in particolare, informazioni su rischio cadute, sui farmaci, e sulle infezioni. Verrà effettuata la pressione arteriosa. – PIAZZA DELLA SALUTE

10-14 : Parliamo di Prevenzione. A cura del Dipartimento di prevenzione ASL1 – PIAZZA DELLA SALUTE

15-17 : Prevenzione cardio vascolare. Screening cardiovascolare a cura della struttura di diagnostica e trattamento patologia vascolare in collaborazione con host last lions imperia. Informazione su prevenzione, sani stili di vita e progetti dei services lions esempio: barattolo dell’emergenza – PIAZZA DELLA SALUTE

11- 16 : Confederazione dei Centri Liguri Tutela Diritti del Malato. Stand dedicato con presentazione dell’attività di tutela svolta dalla Confederazione. A cura di Adelia Camposanto – referente regionale confederazione Centri Liguri Tutela Diritti del Malato “M. Chighine” – PIAZZA DELLA SALUTE

9-19 : Donare il sangue. A cura della FIDAS Imperia presso l’autoemoteca info e possibilità di donazione del sangue – INGRESSO PALAFIORI

14-18 : screening prevenzione tumori. Hai più di 50 e desideri aderire al programma di prevenzione al seno o del tumore del colon retto? Hai più di 25 anni e vuoi fare il paptest per la prevenzione del tumore del collo dell’utero? Sono tutti esami rapidi indolore e gratuiti. Presso lo spazio accoglienza puoi prendere l’appuntamento – SPAZIO ACCOGLIENZA

A Schiena dritta: screening della colonna vertebrale (per le classi prime medie, effettuato direttamente presso le scuole aderenti al progetto).

Bastano pochi minuti per uno screening rapido e gratuito sulla salute della schiena dei ragazzi per prevenire scoliosi e problemi vertebrali.

Cristina Gastaldi – fisiatra ASL1

Antonella Trimarchi – fisioterapista ASL1