Un ragazzo, di circa 20 anni, è stato travolto e ucciso da un treno ieri sera a Santa Margherita Ligure. Il giovane avrebbe attraversato i binari poco distante dalla stazione dopo essere sceso dal treno. Un altro investimento è avvenuto stamani alle 9 tra Albenga e Alassio- In questo caso si è trattato del suicidio di una donna: testimoni hanno visto la persona gettarsi sui binari al passaggio del convoglio, tra due due gallerie. Si segnalano ritardi importanti su tutta la linea Ventimiglia-Genova. Trenitalia ha attivato un servizio bus, nel tratto interrotto Albenga-Alassio.

