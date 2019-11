Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sanremo informa che, causa stato di allerta meteo gialla, questa sera (lunedì 18 novembre) sono sospese le rimozioni relative al lavaggio strada in via San Francesco.

