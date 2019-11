Il trasferimento di proprietà delle ex colonie di Nava dalla Provincia a Riviera Trasporti entra nel piano di risanamento. Con il piano di dismissione immobiliare nel 2020 la RT punta a ridurre le rate da mutui. Dal 2021 i maggiori utili nel bilancio potranno favorire assunzioni e investimenti. Dalla vendita dei depositi di Sanremo e Ventimiglia, potrebbero arrivare in cassa circa 7 e 3 milioni. L’esposizione bancaria di RT è calcolata in 16,3 milioni di euro, oltre ai 5 milioni verso i fornitori, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Correlati