E’ arrivato nella notte a Bologna il ragazzino genovese di 12 anni, rimasto paralizzato in Costa Rica per la puntura di un trigone. A riportarlo in Italia un volo umanitario organizzato con un Falcon900 dell’Aeronautica Militare, atterrato all’aeroporto Marconi, dopo un viaggio di 13 ore. Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale Maggiore e ricoverato nel reparto di Chirurgia vertebrale d’urgenza. Sarà seguito dal Dottor Federico De Iure disponibile a seguire il complicato caso.

