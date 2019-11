Domenica 17 novembre si sono disputate a Genova le Qualificazioni Regionali del Campionato Italiano Esordienti B maschili e femminili. Il Maestro Benemerito Alberto Ferrigno ha portato in gara tre atleti: Edoardo Canavese nella categoria dei Kg. 46 e Lorenzo Macrì e Leonardo Manetta nella categoria dei Kg. + 81.

“Il primo a combattere è stato Edoardo Canavese, che ha condotto una magnifica gara mantenendosi sempre in vantaggio e dimostrando come la sua continua preparazione lo abbia portato a crescere sia agonisticamente che mentalmente – commenta Ferrigno – Purtroppo, però, negli incontri non ci si può distrarre e così Edoardo Canavese per un attimo ha lasciato la presa all’ avversario e ha dovuto mettere da parte il sogno di andare ad Ostia Lido ma, da ragazzo di carattere qual’ è, sicuramente oggi sarà di nuovo sul tatami ad allenarsi con il suo Istruttore Alessio Ferrigno per affrontare il prossimo impegno. Lorenzo Macrì e Leonardo Manetta, essendo nella stessa categoria di peso, si sono dovuti sfidare tra loro: gli incontri sono stati portati con decisione, pur con l’handicap psicologico di avere di fronte un proprio compagno di palestra e la vittoria, molto combattuta, è andata in entrambi gli incontri a Lorenzo Macrì, che si è così guadagnato il diritto a disputare la finale Nazionale. Andremo ad Ostia Lido il 7 dicembre, con la speranza di fare bene e riportare un buon risultato”.

