Nel 2018, secondo l’Istat, in Liguria 8.286 incidenti stradali hanno causato la morte di 124 persone e il ferimento di altre 10.425. Rispetto al 2017, diminuiscono gli incidenti (-4,5%) e i feriti (-5,9%), mentre l’aumento drammatico del numero delle vittime (+42,5%) è legato al crollo del Ponte Morandi. Considerando l’andamento dei due decenni, in Liguria nel 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 51,4%, mentre tra il 2010 e il 2018 si è vista una crescita del 47,6%.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta