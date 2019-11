Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival 2020, durante la “Milano Music Week” ha illustrato le sue idee sulla 70a edizione. “Sanremo deve avere un respiro internazionale. E’ una presenza molto importante, guai se non ci fosse. Il festival della canzone italiana ma deve avere un respiro internazionale. E’ fondamentale che artisti internazionali vengano a Sanremo. Faremo in modo di avere artisti attuali che possano essere sul palco. Per quanto riguarda la gara sul palco dell’Ariston deve esserci la musica tradizionale sanremese d’autore ma anche quello che piace ai giovani. Da Baglioni in poi non si torna indietro, lì si è aperta la porta a cose nuove, quelle che i ragazzi ascoltano”.

