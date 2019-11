Il Dopofestival diventerà “Altro Festival” è andrà in onda solo su RaiPlay: “Sono due mondi che devono coesistere: la tradizione e l’innovazione” ha commentato il conduttore e direttore artistico Amadeus, annunciando che un red carpet con i nomi dei 69 vincitori collegherà l’Ariston con un palco in piazza Colombo, per un festival della canzone italiana diffuso in città. Dal 4 all’8 febbraio ci saranno mostre, incontri e sfilate per “festeggiare i 70 anni” di Festival.

