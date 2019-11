Ilaria Caccia, 27enne genovese, è morta stamani all’ospedale San Martino di Genova per una meningite fulminante. Era arrivata in ospedale la scorsa notte poco prima delle 5 e dopo i primi accertamenti è stata ricoverata nella Rianimazione del pronto soccorso. E’ stata attivata la profilassi su tutte le persone che hanno avuto contatti con la giovane, secondo disposizioni della Asl.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta