Prosegue il calendario degli appuntamenti presso il Mercato Coperto di piazza Garibaldi a Bordighera: questa settimana, due gli eventi in programma.

Giovedì 21 novembre, alle 17.30, torna “Market Book”. Protagonista dell’incontro sarà Raffaella Fenoglio e il suo libro “Pan e pumata”, successo editoriale in cui le ricette bordigotte di nonna Ada si alternano ai racconti di famiglia e alle storie di una infanzia felice.

Sabato 23 novembre, sempre alle 17.30, appuntamento con “Mercato Gourmet” e i suoi percorsi di gusto, per una proposta di prodotti locali selezionati.

“Il percorso di valorizzazione del Mercato Coperto va avanti con successo.” commenta il Sindaco Ingenito “Il nostro obiettivo è far diventare la struttura di piazza Garibaldi sia un punto di riferimento per l’offerta di prodotti enogastronomici di eccellenza – con una attenzione particolare per le tipicità locali -, sia un luogo di incontro e socializzazione. Ecco il perché di un calendario così ricco, che proseguirà fino a fine febbraio: vogliamo che tutti i Cittadini tornino a vivere il Mercato Coperto come una “piccola piazza”, come già accade in altre città italiane ed europee. A Marzia Baldassarre, Melina Rodà e Laura Pastore va il mio ringraziamento per l’entusiasmo che stanno spendendo nel progetto”.​

