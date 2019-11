Mi spiace terribilmente quando un volontario viene trattato così, non lo merita .

Ora mi domando, come può un volontario continuare ad aiutare se riceve questo ?

Servizio dove chi lo presta lascia famiglia a casa , dona il suo tempo e il suo sacrificio per amore della propria città in cambio di un semplice sorriso o un grazie .

Nonostante fossimo a pezzi, senza dormire, senza riposare ,siamo ritornati sul luogo per accontentare anche quell’unico individuo scontento .

Tutti i notiziari hanno parlato della frana Su VENTIMIGLIA , siamo intervenuti , fino alle 6 del mattino siamo rimasti a protezione della zona colpita , abbiamo parlato con la cittadinanza, abbiamo condiviso un problema e risolto in base alle nostre competenze e possibilità .

I volontari in questo periodo di mal tempo si sono dedicati alla cittadinanza. Periodo di emergenze , periodo impegnativo .

Protezione Civile di Ventimiglia