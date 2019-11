Come promesso l’Amministrazione Scullino continua ad investire anche sulla cultura. Sono recenti gli investimenti fatti sulla nuova biblioteca aprosiana di Piazza Bassi, realizzata dallo stesso sindaco Scullino durante il suo primo mandato. Il vicesindaco e assessore alla cultura Simone Bertolucci annuncia che è stato aggiunto un nuovo scaffale indispensabile per ricevere i nuovi libri acquistati e consentire al bravissimo bibliotecario Ruggero Marro di poter assicurare una migliore organizzazione dei testi di lettura. Inoltre, dopo anni di poca attenzione, è stato acquistato il nuovo proiettore che consentirà nuovamente di poter utilizzare la sala adibita agli eventi culturali adeguatamente. Non per ultimo, sempre entro la fine dell’anno, partirà la nuova edizione di Mete d’autore a Ventimiglia – Una città sullo scoglio del Mediterraneo che nella sua prima edizione italiana e francese, del 2009, era stata curata dalla professoressa M. Teresa Verda Scajola, foto di Saverio Chiappalone. Seguirà un’altra sorpresa letteraria. Simone Bertolucci dichiara: “Siamo solo all’inizio, siamo stati eletti da pochi mesi ma abbiamo voluto dare subito un segno tangibile delle nostre vere intenzioni. Conoscere, proteggere, valorizzare saranno le tre parole chiave, inserite nel nostro programma elettorale, che identificheranno la politica culturale di Ventimiglia. La cultura non ha e non deve avere confini politici, e di tutti. entro fine anno annunceremo la nostra intenzione di creare a tal scopo una Fondazione di partecipazione aperta alla città sulla cultura”.

