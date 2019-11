Due le squadre giovanili impegnate questo fine settimana, della Pallamano Ventimiglia. La prima a scendere in campo è stata la squadra U. 15 che impegnata sul difficile campo del Cavigal Nizza, doveva difendere la testa della classifica del Girone D del Campionato delle Alpi Marittime. Ebbene i ragazzi di Pippo Malatino, non lasciavano scampo ai loro avversari, dominandoli per tutto l’arco della gara e battendoli con il risultato di 25-16 che li conferma imbattuti in testa al Campionato ed ormai promossi in Eccellenza per la seconda fase della stagione che si disputerà da gennaio in poi.

La seconda partita in programma è stata quella disputata dagli Under 17, che nel Campionato PACA, scendevano in campo sul difficile terreno di Vence. I ragazzi di Pippo, hanno disputato un incontro incredibile, in un ambiente ostico, con numerosi fattori negativi da gestire. Il primo tempo finiva in loro favore per…. Nella ripresa accadeva l’incredibile, i “Venciens”, cercavano in tutti i modi di far proprio l’incontro, ma i frontalieri tenevano botta anche quando un arbitraggio molto severo, li lasciava in campo in tre contro sette(…). Il finale vedeva un Ventimiglia, concentrato, coraggioso e con gli attributi veri, aggiudicarsi nettamente la partita, con la grande soddisfazione del tecnico Malatino che a fine gara dichiarava: ” Eccellenti le vittorie delle nostre due squadre; non ci aspettavamo a Vence un ambiente così carico contro di noi, ma una cosa è incoraggiare i propri beniamini, un’altra il comportamento tenuto dai supporter francesi. La nostra politica comunque non cambia; rispetto e comprensione nei confronti di tutti, anche di coloro che non hanno capito ancora che la Pallamano Ventimiglia è una società con valori veri e che cerca di insegnare a tutti i loro praticanti, il rispetto ed il valore dello sport. Le vittorie dei nostri ragazzi, ci confortano sulle scelte fatte, gli Under 15 vedono affermarsi nuovi giovani come Zomparelli, Tomasi e Furci, oltre ad Agnese, ma soprattutto la nostra soddisfazione è legata alla partecipazione dei nostri U.17 al Campionato PACA; essere terzi nel girone, conferma che non era un azzardo provare questa esperienza. Oggi tutti i ragazzi sono stati fantastici, ma un particolare elogio va a Padova, capitano serio che non ha perduto mai la testa anche nei momenti più caldi ed a Cosentino autore di 7 reti e di una prestazione assolutamente perfetta sia in attacco che in difesa.”

I prossimi impegni vedranno le due squadre impegnate in casa gli U. 15 contro il Contes e gi U. 17 contro i fortissimi capoclassifica del Mougins.



Tabellino degli incontri

CAMPIONATO DELLE ALPI MARITTIME UNDER 15(GIRONE D)

CAVIGAL NIZZA – PALLAMANO VENTIMIGLIA 16-25(p.t. 7-15)Pallamano Ventimiglia: Gariddo(p.), Zoccoli(p.), Zomparell(5)i, Furci(6), Agnese(K. 5), Tomasi(3), Allavena(3), Abello(2), Gallipò, Maver. Laganà(1), Bertocchi. Allenatore: Pippo Malatino, accompagnatore Massimo Angese



CAMPIONATO P.A.C.A. UNDER 15 (GIRONE D)

H. VENCE – PALLAMANO VENTIMIGLIA 17-24(p.t. 8-11)Pallamano Ventimiglia: Padova(p.), Fucile(4), Caridi, Zambrano(2), Raimondo(1), Cosentino(7), De Berardinis(3), Fiorella(2), Loqmane(5), GalatàAllenatore: Pippo Malatino, accompagnatore Bernard Giordanella