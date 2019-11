Le temperature hanno favorito nevicate anche a bassa quota in Liguria tra l’alta Val Polcevera e la Valle Scrivia lungo l’A7 Genova-Milano, con nevischio sulla A26 che da Voltri a Alessandria. Sul Monte Settepani, comune di Osiglia, a 1375 metri di quota sono caduti una quindicina di centimetri. Neve anche nelle zone alte delle Valli Trebbia e Aveto. Nella notte le temperature sono scese -3.2 a Poggio Fearza (Imperia), -2.7 a Monte Settepani (Savona), -2.6 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto), -2.5 a Monte Pennello (Genova). E’ possibile qualche temporale associato a grandine tra la serata e la notte ma soprattutto dal pomeriggio di domani.

