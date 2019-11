La Sanremese si è imposta per 3-2 sul terreno del Chieri nella dodicesima giornata di andata di serie D e rimane così in testa alla classifica assieme a Prato e Caronnese. Al “De Paoli” i matuziani sono andati in vantaggio con Demontis al 20′ ed i piemontesi hanno pareggiato con Bordone al 22′. Nella ripresa i biancoazzurri hanno segnato con Likaxhiu al 9′ e Scalzi (all’ottavo gol in campionato) al 15′. I torinesi hanno solo accorciato le distanze al 40′ con Bragadin e la Sanremese ha così conquistato la sesta vittoria in campionato. Domenica 24 novembre al “Comunale” è in programma la sfida al vertice con il Prato.

