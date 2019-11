A 6 mesi dalla firma del subentro nell’appalto per il Tenda bis da parte del consorzio stabile Edilmaco le opere sono ferme e la consegna dei lavori ancora congelata. Sono emersi problemi che mettono in discussione la realizzazione di un nuovo tunnel per un senso di marcia e l’allargamento di quello attuale per il senso inverso. Pare che i problemi del cantiere abbiano indotto l’impresa a riquantificare le spese, per 15 milioni in più, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

