“Noi4You San Bartolomeo” organizza un convegno domenica 24 novembre al Centro Incontro a San Bartolomeo al Mare. L’intento è quello di sensibilizzare la popolazione sull’argomento approfittando della Giornata Internazionale per la Lotta contro la Violenza sulle Donne. Durante il convegno si approfondiranno vari temi.

