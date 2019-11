La Direzione Distrettuale Antimafia contesta a Mohamed Hanachi, 51enne tunisino residente a Perinaldo, i reati di istigazione al terrorismo ed apologia del delitto di associazione con finalità di terrorismo. L’uomo aveva condiviso sul proprio profilo di Facebook, tra il 2012 ed il 2016, video con propaganda dell’Isis e di Hamas, così come fotomontaggi di ipotetici attacchi terroristici. Il 51enne ha sempre dichiarato la propria estraneità alle accuse, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

