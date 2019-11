A Imperia sono stati assolti 6 dei 7 attivisti de “La talpa e l’orologio” processati per la protesta contro il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Imperia il 17 maggio 2015. Erano accusati di disturbo alle persone e getto pericoloso di cose per il presunto lancio di uova e carta igienica verso Salvini. Per il primo reato sono stati tutti assolti, per il getto di uova, sei sono stati assolti, mentre il solo Cafiero Guasco è stato condannato a pagare 200 euro, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

