Un itinerario ad anello, inserito in una stupenda cornice alpina, che prende il via in Alta Valle Arroscia nel cuore del Parco Regionale delle Alpi Liguri, e che si sviluppa tra borghi rurali, chiese di paese e le rocce eoceniche che hanno visto il passaggio del tempo per oltre 50 milioni di anni;

Partendo da Mendatica e passando nei pressi della chiesetta romanica di Santa Margherita, una mulattiera, immersa nel bosco, conduce alle cascate del Torrente Arroscia, dove l’acqua precipita impetuosa da un’altezza di oltre 20 mt., affrontando una serie di salti spettacolari su gradoni pressoché orizzontali.

Il percorso prosegue, attraversando splendidi boschi vestiti ad inverno e calpestando sentieri e ponti utilizzati quando ci si spostava con i muli carichi di fieno, castagne, segale, patate, latte e formaggio … fino a raggiungere Montegrosso Pian Latte e da qui, seguendo una vecchia percorrenza, si torna al punto di partenza.

SCHEDA TECNICA

PERCORSO AD ANELLO

LUNGHEZZA: 8 km

DISLIVELLO: 500m

DIFFICOLTÀ: è una escursione mediamente impegnativa (escurisonistica)

DATI LOGISTICI

Spostamento con mezzi propri

Ore 8.00 – Ritrovo Imperia Oneglia parcheggio Agnesi compattamento auto

Colazione

Ore 9.15 – Ritrovo piazzale Chiesa Parrocchiale di Mendatica

Ore 9.30 – Inizio escursione

Ore 15:30 orario previsto di rientro

Il pranzo è al sacco (non incluso nell’escursione).

INFO e PRENOTAZIONI

Manuela Romagnolo

Cellulare e WhatsApp – 347 5747258

CHE TEMPO FARÀ??

Previsioni Meteo per domenica 17 nel comune di MONTEGROSSO PIAN LATTE; aggiornato a mercoledì 13 novembre (fonte ilMeteo.it).

I CONSIGLI DELLA GUIDA MY PER LE ESCURSIONI

Abbigliamento MULTISTRATO possibilmente in tessuto TECNICO già dallo strato intimo, pantaloni lunghi, magliette di ricambio a manica lunga e corta, giacca antivento, kway o mantella impermeabile, cappellino, guanti, occhiali da sole, tazza e borraccia con sufficiente scorta d’acqua pari a minimo un litro e mezzo.

NON sottovalutare l’importanza di buone calze e scarponcini da trekking + uno zaino adeguato

Bastoncini da trekking consigliati per mantenere l’equilibrio, aiutare la stabilità in salita ed in discesa, migliorare il ritmo della camminata, fungere da supporto a garanzia di un miglior scarico articolare

Le guide si riservano di modificare il programma, anche in corso di svolgimento, per motivi di opportunità o forza maggiore.