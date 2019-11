L’Ospedaletti si prepara per la nuova sfida a una delle formazioni più attrezzate del girone. Domani al “Ciccio Ozenda” (fischio d’inizio alle 15) arriverà il Sestri Levante, terza forza del campionato con un bottino di 18 punti frutto di 6 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte. I rossoblu sono reduci dalla vittoria interna (1-0) contro la Rapallo/Rivarolese.

“In settimana abbiamo lavorato a ranghi ridotti per recuperare dopo il tour de force di tre partite in pochi giorni, ora speriamo di avere la continuità di giocare sempre la domenica per programmare al meglio il lavoro – dichiara il tecnico Andrea Caverzan alla vigilia – ho fiducia in questi ragazzi, stiamo lavorando bene anche se siamo in un momento di difficoltà. Domenica la squadra mi è piaciuta, così come in settimana, sono convinto che faremo una bella partita anche di fronte a una corazzata come il Sestri Levante. Affrontiamo questo impegno sperando di recuperare elementi nei prossimi giorni, ma sono fiducioso per la voglia che i ragazzi stanno dimostrando”.

Per l’impegno di domani contro il Sestri Levante gli orange dovranno fare a meno di: Maurizio Alberti, Simone Cambiaso, Fabio Sturaro e Federico Allaria oltre allo squalificato Michele Mamone.

