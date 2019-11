Facendo riferimento alle recenti agitazioni dei poligrafici della testata il Secolo XIX causati dalla ristrutturazione aziendale presentata da Gedi News Network, controllata di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A, che prevede 27 esuberi in Liguria su 38 lavoratori, l’assessore regionale al lavoro Gianni Berrino ha convocato per lunedì 18 novembre alle ore 15,30 un tavolo urgente con l’azienda.

Regione Liguria auspica che il confronto tra le parti possa portare a una soluzione che garantisca i livelli occupazionali, considerando sia che il Secolo XIX ha già ha subito negli ultimi anni dolorosi tagli, sia l’importanza che un giornale storico come il Decimonono riveste per il territorio ligure e per la pluralità dell’informazione.

Correlati