Questa mattina in comune a Ventimiglia è avvenuto un importante incontro con tema il Fronte Mare o Waterfront che dir si voglia del costruendo Porto della città di confine. Le opere a terra quelle che cambieranno la zona del porto e la città stessa,almeno secondo le dichiarazioni degli interessati, sarà ecosostenibile integrato con l’area in cui verrà costruito e punterà anche alla riqualificazione di aree della città di confine.

Al tavolo erano seduti Comune di Ventimiglia Regione Liguria e ente promotore (proprietario delle opere a terra ) la SGF srl .

L’ auspicio e di vedere i primi cantieri entro sei mesi La novità in parte è proprio questa scartata l’ipotesi dell’accordo di programma che non aveva portato a nulla si procederà ora con le varianti urbanistiche che saranno discusse quasi interamente in ambito comunale la regione infatti anche in virtù della legge regionale dello scorso anno interverrà solo alla fine dell” iter procedurale ml lo ha ribadito l”assessore regionale Marco Scajola ( nei video che seguono i suoi interventi) p

Il sindaco Gaetano Scullino ha ribadito che al momento le opere che possono partire perché già approvate nel 2010 al tempo della sua prima amministrazione sono quelle relative al ristorante e ad un primo nucleo residenziale.

L’incontro ha dato al promotore delle opere un punto di avvio sia burocratico che pratico per la presentazione delle varie proposte progettuali dei vari lotti, si parla di un investimento complessivo di 100.000.000 di euro di 9 milioni saranno di oneri di urbanizzazione. Da parte degli enti pubblici si ipotizza una fine dei lavori per il 2022-2023 nel migliore dei casi ma come detto ora l’investitore sa come muoversi e cosa può presentare per l’approvaziine.

Nei video tutti i dettagli

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Correlati

https://youtu.be/PqCIfRtgDmI https://youtu.be/sUVfH9ZCCmc https://youtu.be/evX4q_DI75o