Nella sala Polivalente di Vallecrosia si è tenuto il convegno “Lavoriamo in rete: sviluppo ed infrastrutture per il futuro del territorio”. Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, esprime grande soddisfazione per il successo del convegno: “Sono molto contento dell’ottima riuscita dell’evento, che ha visto, per un giorno, Vallecrosia, baricentro dello sviluppo economico della Provincia di Imperia. Quando i Sindacati mi hanno proposto di sottoscrivere l’accordo ed iniziare a lavorare in modo operativo alla piattaforma di sviluppo economico, ho aderito con entusiasmo credendo nei risultati sinergici che possono essere raggiunti con il lavoro in rete. Con quest’iniziativa si vuole iniziare un lavoro concreto, che verrà poi esposto il prossimo anno a Sanremo presso il Casinò, come proposto del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Ringrazio per la partecipazione all’evento il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che hanno firmato l’accordo del protocollo e che si sono e si disponibili a lavorare operativamente alla piattaforma. Un grazie particolare, per essere intervenuti all’incontro, all’Onorevole Flavio, al Presidente della Regione Giovanni Toti e l’Assessore Regionale Marco Scajola, che hanno colto l’importanza del progetto a cui stiamo lavorando e si sono resi disponibili all’ascolto ed al confronto con le parti che hanno sottoscritto l’accordo per lo sviluppo del nostro territorio. Inoltre, un’ulteriore soddisfazione per me è la possibilità di rivederci entro il 10 dicembre con tutti i soggetti che hanno dato disponibilità per stilare il piano strategico di priorità per il nostro territorio. L’obiettivo originario, condiviso con i Sindacati, di far suonare “la campanella dell’ultimo giro” è stata colta ed è forse iniziato un nuovo futuro per il nostro territorio.”Il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Ho partecipato con interesse all’incontro odierno, ritengo che lavorare in rete con altre realtà locali sia produttivo e possa portare a risultati importanti per il nostro territorio. Dal punto di vista operativo ritengo che sia importante focalizzarci su alcuni punti fondamentali su cui lavorare per raggiungere risultati concreti, per poi ampliare il campo di azione. Mi sono impegnato ad ospitare a Sanremo, il prossimo anno, un evento in cui verranno esposti i primi risultati del lavoro svolto in sinergia”

Fulvio Fellegare di CGL: “Ringrazio Armando Biasi che prima e più degli altri ha capito l’importanza del Progetto che stiamo portando avanti ed ha avuto la funzione di collettore delle altre realtà locali.Sono contento della buona riuscita della giornata e mi auspico che si possa possa iniziare a lavorare operativamente al progetto.”