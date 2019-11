Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 21 novembre, in prima convocazione, con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E ORDINI DEL GIORNO

2) APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL

24.10.2019 DAL N. 74 AL N. 80

3) SETTORE SERVIZI FINANZIARI/SERVIZIO RAGIONERIA. BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021. (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N.116/2019